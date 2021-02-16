Будет падать густой снег: прогноз погоды во Львове и области на 17 февраля
Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 17 февраля на Львовщине снова будет падать значительный снег. Дороги области остаются покрытыми гололедицей.
Источник:Львовский гидрометцентр
Погоду на Львовщине 17 февраля будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона с северо-запада. Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.
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Прогноз погоды на Львовщине на 17 февраля
Во Львове и области 17 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью будет падать снег, а днем – снег и мокрый снег, местами значительный.
Днем прогнозируют местами налипание мокрого снега. Дороги Львовщины укроет гололедица.
Ветер юго-западный, 7 – 12 метров с секунду. Температура ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов мороза, а днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
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