Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 17 февраля на Львовщине снова будет падать значительный снег. Дороги области остаются покрытыми гололедицей.

Погоду на Львовщине 17 февраля будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона с северо-запада. Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

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Прогноз погоды на Львовщине на 17 февраля

Во Львове и области 17 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью будет падать снег, а днем – снег и мокрый снег, местами значительный.

Днем прогнозируют местами налипание мокрого снега. Дороги Львовщины укроет гололедица.

Ветер юго-западный, 7 – 12 метров с секунду. Температура ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов мороза, а днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Обратите внимание! Несмотря на неблагоприятные погодные и дорожные условия, водителям и пешеходам нужно быть максимально внимательными во время движения. Это может сохранить ваше здоровье и жизнь!



Что делать водителям во время гололедицы / Инфографика 24 канала