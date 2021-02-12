Садовый рассказал, как будет проходить вакцинация против COVID-19 во Львове
У городского головы Львова Андрея Садового журналисты спросили о готовности возглавляемого им города к вакцинации против коронавируса.
Источник:"Право на власть" на 1+1
Ведь, как уверяет правительство, процесс начнется уже со следующей недели – ориентировочно с 15 февраля.
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Вакцинация против COVID-19 во Львове: что рассказал Садовый
По словам городского головы, во Львове определены 22 пункта вакцинации на 1 и 2 фазы (речь в основном о медицинских работниках):
- "Эти пункты расположены в наших медицинских учреждениях – это поликлиники, амбулатории. В каждой поликлинике мы сформировали по 10 мобильных бригад. В бригаде – врач, две медсестры и водитель".
Для 3 – 5 фаз вакцинации Львов определил 23 помещения – "это большие залы, залы в районных администрациях, клубах". Каждый зал разделят на три зоны:
- В первой люди будут ожидать.
- Во второй – делать прививки.
- В третьей люди будут иметь полчаса, чтобы подождать после вакцинации.
"Если есть необходимость, Львов готов первым приступить к вакцинации", – заверил Садовый.
Главное об этапах вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
О вакцинации медиков, которые будут делать прививки львовянам
Городская власть Львова имеет конкретные списки всех медицинских работников, что будут работать в мобильных группах по вакцинации – "касаемо их готовности самим вакцинироваться, чтобы показать пример".
- Говорится о 1466 людях, из которых, по словам городского головы, "30% пока колеблются".
Я же смотрю оптимистично: если мир идет по этому пути, то и мы должны его пройти. Мы готовы – в том понимании, которое мы сегодня имеем,
– подытожил Андрей Садовый.
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Он также заверил, что в бюджете Львова предусмотрены деньги – по 10 тысяч гривен – для тех людей, которые будут заниматься вакцинацией. Глава Львова считает, что "это важно – как стабилизирующий фактор".
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