У городского головы Львова Андрея Садового журналисты спросили о готовности возглавляемого им города к вакцинации против коронавируса.

Ведь, как уверяет правительство, процесс начнется уже со следующей недели – ориентировочно с 15 февраля.

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Вакцинация против COVID-19 во Львове: что рассказал Садовый

По словам городского головы, во Львове определены 22 пункта вакцинации на 1 и 2 фазы (речь в основном о медицинских работниках):

"Эти пункты расположены в наших медицинских учреждениях – это поликлиники, амбулатории. В каждой поликлинике мы сформировали по 10 мобильных бригад. В бригаде – врач, две медсестры и водитель".

Для 3 – 5 фаз вакцинации Львов определил 23 помещения – "это большие залы, залы в районных администрациях, клубах". Каждый зал разделят на три зоны:

В первой люди будут ожидать.

Во второй – делать прививки.

В третьей люди будут иметь полчаса, чтобы подождать после вакцинации.

"Если есть необходимость, Львов готов первым приступить к вакцинации", – заверил Садовый.



Главное об этапах вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

О вакцинации медиков, которые будут делать прививки львовянам

Городская власть Львова имеет конкретные списки всех медицинских работников, что будут работать в мобильных группах по вакцинации – "касаемо их готовности самим вакцинироваться, чтобы показать пример".

Говорится о 1466 людях, из которых, по словам городского головы, "30% пока колеблются".

Я же смотрю оптимистично: если мир идет по этому пути, то и мы должны его пройти. Мы готовы – в том понимании, которое мы сегодня имеем,

– подытожил Андрей Садовый.

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