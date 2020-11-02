Начало реконструкции площади возле Центра Довженко во Львове начнется в 2021 году. Согласно проекту, ее превратят в многофункциональное инклюзивное пространство – здесь будет новый фонтан, амфитеатр и зеленая зона.

Во всеукраинском архитектурном конкурсе по реконструкции площади перед Центром Довженко победила группа львовских архитекторов. Над проектом будут работать специалисты, которые живут на Сыхове и понимают особенности и контекст площади. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Что будет на Новой площади возле Центра Довженко во Львове

Пространство возле Центра Довженко сделают многофункциональным. Здесь соединят инновационный фонтан, амфитеатр, зеленую и инклюзивную зоны. Также, по проекту, площадь соединят с другими культурными местами Сыхова.

Обновленное пространство станет многофункциональным, не нагроможденным, а открытым и просматриваемым, что и является особенностью Сыхова. Над проектом работали архитекторы, которые живут на Сыхове, неоднократно исследовали его особенности и историю, а потому хорошо понимают его контекст,

– рассказал один из соавторов проекта, архитектор Маркиян Максимюк.

Площадь превратят в амфитеатр

В департаменте градостроительства отметили, что пространство после реконструкции будет иметь вид амфитеатра – просторной зоны, где будут проводить различные мероприятия и концерты.

Бетонное покрытие заменят газонами, где львовянам будет удобно отдыхать. Создатели проекта сознательно популяризируют культуру сидения на траве, которая долгое время была для украинцев неприемлемой из-за стереотипа, что ходить по газонам запрещено.

Площадь перед Центром Довженко на Сыхове превратят из транзитной в зону отдыха. Здесь львовяне смогут провести свое свободное время в любое время года.

По проекту, зеленые зоны уменьшат нагрузку на инженерные сети во время дождей и сильных ливней. Большинство воды будет попадать в землю и питать газон, а в канализацию будут стекать только остатки воды.

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Площадь перед Центром Довженко превратят в амфитеатр / Визуализация Львовского горсовета

На площади установят новый фонтан

На обновленной площади построят инновационный мелкодисперсный фонтан. Он будет распылять воду микрочастицами под высоким давлением, образуя облака тумана и влажный микроклимат на площади.

По словам архитекторов, новый фонтан – это новинка не только для Львова, но и для Украины в целом.

"Фонтан должен стать своеобразным шоу, аттракцией, на которую специально будут ехать из других уголков города. Он существенно улучшит микроклимат на сухой площади и обогатит ее. Сейчас уже разработана вся техническая документация на его установку", – добавили в департаменте градостроительства.

Обратите внимание! Лестницу, которая сейчас ведет к Центру Довженко, уберут. Вместо нее будет безбарьерный доступ. Такое решение сделает сам Центр доступным и инклюзивным.