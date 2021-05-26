Причина временного отключения газа – проведение неотложных работ на подземном газопроводе. Однако, когда именно восстановят газоснабжение, в "Львовгазе" пока не сообщили.
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Где во Львове и Винниках не будет газа 27 мая
- улица Медовой Пещеры – частный сектор;
- улица Голубца – все дома;
- улица Дрожжевая – все дома;
- улица Пасечная – дома №25а, 49б, 33, 39а;
- улица Медовой Пещеры – дома № 3а, 54, 40а;
- Винники, улица Богдана Хмельницкого – все дома.