Ряд домов во Львове и Винниках 27 мая останется без газа: перечень улиц

26 мая 2021 , 11:28
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Источник:

"Львовгаз"

Во Львове и Винниках 27 мая в некоторые дома временно прекратят подачу газа. В частности, без голубого топлива останутся жители улиц Лычаковской, Пасечной и Медовой пещеры.

Причина временного отключения газа – проведение неотложных работ на подземном газопроводе. Однако, когда именно восстановят газоснабжение, в "Львовгазе" пока не сообщили.

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Где во Львове и Винниках не будет газа 27 мая

  • улица Медовой Пещеры – частный сектор;
  • улица Голубца – все дома;
  • улица Дрожжевая – все дома;
  • улица Пасечная – дома №25а, 49б, 33, 39а;
  • улица Медовой Пещеры – дома № 3а, 54, 40а;
  • Винники, улица Богдана Хмельницкого – все дома.
Обратите внимание! Сейчас во Львове продолжаются гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим, без горячей воды почти на месяц осталась ряд львовских улиц. Однако в 2021 году впервые ее подачу в медучреждения не будут прекращать. В некоторые дома водоснабжение восстановят 3 июня, а в другие – 23 июня.
Автор: Ольга Котів