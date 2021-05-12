На мосту 9 мая обустроили переход для пешеходов. Местные жители будут доезжать до моста, переходить его пешком и садиться в маршрутку на противоположной стороне.

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Областные маршрутки будут курсировать по новой схеме с 12 мая

Львовская облгосадминистрация согласовала с перевозчиками, которые выполняют областные рейсы, схему объезда аварийного моста в селе Гаек. Автобусы начнут курсировать по ней с 12 мая.

Заместитель председателя ЛОГА Юрий Бучко рассказал, что областные автобусы будут доезжать до разрушенного моста, а пассажиры смогут перейти переправу пешеходным переходом, который обустроили 9 мая. Так на противоположной стороне они смогут пересесть на автобус этого же рейса.

Перевозчик разделит маршрут на две части. Есть такие перевозчики, в которых достаточно транспорта, чтобы разделить его на два рейса, а в некоторых – нет. Поэтому эти перевозчики уменьшат общее количество транспорта на маршруте,

– рассказал Бучко.

Чиновник отметил, что по этой схеме будут курсировать только областные маршруты, которые раньше ездили через мост. Стоимость проезда не изменится, однако пассажирам придется платить дважды – во время и после пересадки. Тариф разделят пропорционально, в зависимости от километража.

В свою очередь, межобластные автобусы будут курсировать по схеме, утвержденной Службой автодорог Львовщины – через Буск, Лопатин и Радехов. Кроме этого, САД должна до конца мая построить временную переправу, которой будет ездить транспорт на время реконструкции основного моста. По словам Бучко, его протяженность составит до 100 метров.

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Коротко об обвале моста в селе Гаек