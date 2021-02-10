Мэр Львова Андрей Садовый призвал мобилизовать все ресурсы для борьбы со снегом в городе. Синоптики прогнозируют, что 11 и 12 февраля будут еще больше снежить, поэтому на заседании штаба по борьбе с последствиями непогоды обсудили несколько предложений, которые помогут ослабить последствия от стихии.

Заседание штаба по борьбе с последствиями непогоды состоялось 10 февраля. На заседании обсудили проблемы, с которыми Львов может столкнуться 11 и 12 февраля из-за сильных снегопадов.

Актуально Во Львове еще больше разгуляется непогода: Садовый призвал горожан не использовать автомобили

Во Львове еще больше будет падать снег

Садовый рассказал, что Львов уже 4 день находится в экстремальной ситуации, так как в течение этого времени выпало 120% месячной нормы осадков.

На следующие 2 дня прогнозируют снег еще в большем количестве. Такие осадки – это большая нагрузка для города. Сейчас важно проанализировать то, что мы имели в предыдущие дни, и готовиться, мобилизовать все наши ресурсы,

– отметил мэр.

Мэр добавил, что все предприятия Львова, которые имеют технику, "должны проявить солидарность и присоединиться к уборке города". Поэтому Садовый поручил заместителю мэра по градостроительству Любомиру Зубачу, заместителю мэра по вопросам ЖКХ Ирине Маруняк и руководителям районов проработать со всеми стройкомпаниями привлечение их ресурсов к очистке Львова от снега.

Читайте также Работали всю ночь: как львовские коммунальщики борются со снежным коллапсом – фото

Садовый попросил эвакуировать машины, которые мешают проехать

Мэр Львова отметил, что если мороз будет продолжаться в течение следующих 10 дней, то весь снег, который будет лежать на улицах города нужно будет куда-то вывезти. Также во Львове должны быть нормальные возможности для проезда общественного транспорта. Поэтому Садовый обратился к правоохранителям.

Поэтому у меня большая просьба к работникам правоохранительных органов – эвакуировать автомобили, которые оставляют на поворотах, на узких улицах, чем не дают возможности снегоочистительной технике работать. Нужно к этому процессу привлечь все эвакуаторы. Надо наказывать тех, кто просто по-хамски ведет себя в это время,

– сказал мэр.

Что еще обсудили на заседание штаба

Садовый на своей фейсбук-странице сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий во Львове, вероятно, будут действовать следующие нововведения:

Школы самостоятельно будут принимать решения об обучении 11 и 12 февраля. Ранее мэр заявлял, что школы в эти дни будут открыты, и если дети хотят присутствовать на уроках, то они могут это сделать.

На период непогоды "фурам", вероятно, запретят въезд в город. Пропускать будут только тех, кто везет критически необходимые вещи.

Также работодателей попросили до конца недели перевести своих работников на дистанционную работу, чтобы разгрузить дороги.

Управление соцзащиты должно позаботиться о людях, у которых нет жилья. По словам Садового, "никто не должен остаться на улице в такую ​​погоду".

Интересно Проехался с ветерком: на Львовщине коммунальщик убирал снег на лошади – смешное видео

Смотрите фото заседание штаба по борьбе с последствиями непогоды / Фото Андрея Садового