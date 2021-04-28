В 2021 году День города Львова отмечать 6 мая. Из-за пандемии коронавируса в городе не будут проводить никаких концертов или громких празднований. Однако в горсовете рассказали, что некоторые мероприятия все же состоятся.

В мэрии рекомендуют не принимать участия в массовых празднованиях Дня города Львова. Хотя пока Львовщина находится в желтой карантинной зоне, пандемия коронавируса еще не закончилась.

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Как будут праздновать День города Львова в 2021 году

Директор департамента развития Львовского городского совета Наталия Бунда рассказала, что в 2021 году День города Львова будут праздновать 6 мая. В прошлом году никаких массовых мероприятий не проводили. Однако, чтобы отпраздновать этот день, состоялась торжественная церемония передачи ключа от города действующему бургомистру Львова.

В этом году мы также откажемся от массовых мероприятий. Но, чтобы отметить эту дату, нами будет организована торжественная церемония почетного караула и сделан ряд приятных подарков для жителей,

– отметила чиновница.

Бунда добавила, что на прошлом заседании сессии ЛГС приняли решение назвать улицей Защитников Украины улочку в центре Львова, которая соединяет Городоцкую и Шевченко.

"Там уже находится мурал, где патриотические круги расписали стену стихами. Именно эта улица будет местом почитания всех защитников нашего государства, поскольку именно им мы благодарны за то, что можем жить и творить в нашем городе", – добавила посадовиця.

Во Львове состоятся награждения предпринимателей, волонтеров и медиков

Бунда рассказала, что во Львове ежегодно на День города награждают львовянина, почетного гражданина и благородную львовскую семью года. Однако в 2020 году эти звания не присваивали.

"В этом году мы решили создать под эти звания собирательные образы тех, кто защищает нас от пандемии коронавируса", – отметила директор департамента развития.

В 2021 году звание "Почетный гражданин города Львова" присвоят медикам которые помогают городу в борьбе с коронавирусом. В свою очередь, звание "Львовянин года" присвоят предпринимателям, а "Благородная львовская семья" – волонтерам и их семьям.

"Очень важно чтить тех людей, которые делают все возможное, чтобы мы могли творить наш город и дальше. Это очень правильное и взвешенное решение, которое также единогласно поддержали депутаты на сессии ЛГС", – подытожила посадовиця.

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Во Львове ослабили карантин / Фото ЛГС

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

По состоянию на 28 апреля во Львове коронавирус подтвердили у более 63,08 тысячи человек. 48,84 тысячи больных уже выздоровели, а 1574 – умерли от осложнений COVID-19.

Лабораторные центры 27 апреля провели 2948 ПЦР-тестов. Коронавирус подтвердили у 530 жителей области.

С 26 апреля Львовщина находится в желтой карантинной зоне.

В свою очередь, городская комиссия ТЭБ и ЧС решила ослабить карантинные ограничения во Львове.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала