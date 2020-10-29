Во Львове на новогодние и рождественские праздники установят праздничную елку. Однако состоятся ли другие мероприятия пока неизвестно – все зависит от эпидемической ситуации в городе.

Ежегодно на площади перед Оперным театром проводят праздничную ярмарку. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса публичные мероприятия оказались под угрозой. Об этом сообщило информагентство "УНН".

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Что будет происходить во Львове на новогодние праздники

Праздничную елку установят на обновленной площади перед Оперным театром. Во Львовском горсовете рассказали, что проведение публичных событий зависит от эпидемситуации в городе на время новогодних и рождественских праздников.

По состоянию на сегодня (29 октября – 24 канал), согласования на проведение мероприятий в рамках празднования Нового года и Рождества не предоставлялись. Во Львове запланировано установление праздничной городской елки на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой,

– рассказали во Львовском горсовете.

Проведение любых массовых мероприятий во Львове будет проходить в строгом соответствии с противоэпидемическими требованиями.

Обратите внимание! Сейчас Львов находится в оранжевой зоне карантина. Так, в городе действует ограничение для массовых мероприятий – один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек на событии.



Какие ограничения действуют в различных эпидемических зонах / Инфографика 24 канала