Во Львове продолжается реконструкция улицы Пекарской. С 26 ноября участок от улицы Шимзеров до Тершаковцев перекроют из-за проведения ремонтных работ.

Ремонт улицы Пекарской проводит ООО "Вельт капитал" по заказу ЛКП "Львовавтодор". Стоимость проекта составляет 109,4 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как происходит ремонт улицы Пекарской

Участок улицы Пекарской от улицы Тершаковцев к Шимзеров перекроют с 26 ноября до 1 сентября 2021 года. Посмотреть на карту объезда перекрытого участка дороги можно на сайте Львовского горсовета.

Работы на участке улицы от Мечникова до Шимзеров начались с 1 сентября 2020 года. Здесь подрядчик заменил все коммуникации и начал вкладывать брусчатку.

Завтра (26 ноября – 24 канал) начинаем работы на отрезке от улицы Шимзеров до улицы Тершаковцев, то есть в работе будет уже весь участок улицы, который должен быть отремонтирован,

– рассказали в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС.

Тендер для определения исполнителя ремонта на улице Пекарской проходил через Prozzoro. Ооо "Вельт Капитал" предложил самую низкую цену реконструкции – сметная стоимость работ составила 141 миллион гривен, а победитель торгов предложил 109,4 миллиона.

Смотрите фото ремонта улицы Пекарской во Львове / Фото Романа Балука

Коротко о ремонте улицы Пекарской