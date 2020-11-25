Будут ремонтировать: во Львове перекроют часть улицы Пекарской – фото
Во Львове продолжается реконструкция улицы Пекарской. С 26 ноября участок от улицы Шимзеров до Тершаковцев перекроют из-за проведения ремонтных работ.
Ремонт улицы Пекарской проводит ООО "Вельт капитал" по заказу ЛКП "Львовавтодор". Стоимость проекта составляет 109,4 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
К теме Во Львове открыли для проезда отремонтированную улицу Черновицкую: фото
Как происходит ремонт улицы Пекарской
Участок улицы Пекарской от улицы Тершаковцев к Шимзеров перекроют с 26 ноября до 1 сентября 2021 года. Посмотреть на карту объезда перекрытого участка дороги можно на сайте Львовского горсовета.
Работы на участке улицы от Мечникова до Шимзеров начались с 1 сентября 2020 года. Здесь подрядчик заменил все коммуникации и начал вкладывать брусчатку.
Завтра (26 ноября – 24 канал) начинаем работы на отрезке от улицы Шимзеров до улицы Тершаковцев, то есть в работе будет уже весь участок улицы, который должен быть отремонтирован,
– рассказали в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС.
Тендер для определения исполнителя ремонта на улице Пекарской проходил через Prozzoro. Ооо "Вельт Капитал" предложил самую низкую цену реконструкции – сметная стоимость работ составила 141 миллион гривен, а победитель торгов предложил 109,4 миллиона.
Смотрите фото ремонта улицы Пекарской во Львове / Фото Романа Балука
Коротко о ремонте улицы Пекарской
- Проект реконструкции улицы Пекарской разработало ЛКП "Институт пространственного развития".
- Здесь проведут капремонт дороги из брусчатки и мозаики, обустроят места для парковки и велополосы.
- Также на Пекарской отремонтируют тротуары, светофоры и заменят все коммуникации – сети водоснабжения и канализации, газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения.
- По проекту, Пекарская станет инклюзивной – здесь создадут условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения.
Поделиться новостью