Специалисты "Львовводоканала" продолжают ремонтировать водопроводы Львова. Поэтому 16 февраля ряд улиц города временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Кордубы и Стрыйской. Водоснабжение планируют восстановить до 17:00.

Интересно Из-за ремонта электросетей 16 февраля в 5 районах Львова выключат свет: список улиц

Где во Львове не будет воды с 10:15 до 15:00

улица Балковая – все дома;

улица Бачинского – все дома;

улица Заклинских – все дома;

улица Кордубы – все дома;

улица Старознесенская – все дома;

улица Полевая – дома № 2, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 14.

Где во Львове не будет воды с 10:15 до 17:00

улица Стрыйская – дома № 108а – 108н.

После завершения проведения ремонтных работ возможно временное загрязнение воды ржавчиной, что смывается с внутренних стенок водопровода.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды во Львове можно узнать на сайте " Львовводоканала".