"Львовводоканал" будет ремонтировать водопроводы: где не будет воды 16 февраля
На ряде львовских улиц 16 февраля отключат воду / Фото из открытых источников
Специалисты "Львовводоканала" продолжают ремонтировать водопроводы Львова. Поэтому 16 февраля ряд улиц города временно останутся без водоснабжения.
Источник:"Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Кордубы и Стрыйской. Водоснабжение планируют восстановить до 17:00.
Интересно Из-за ремонта электросетей 16 февраля в 5 районах Львова выключат свет: список улиц
Где во Львове не будет воды с 10:15 до 15:00
- улица Балковая – все дома;
- улица Бачинского – все дома;
- улица Заклинских – все дома;
- улица Кордубы – все дома;
- улица Старознесенская – все дома;
- улица Полевая – дома № 2, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 14.
Где во Львове не будет воды с 10:15 до 17:00
- улица Стрыйская – дома № 108а – 108н.
После завершения проведения ремонтных работ возможно временное загрязнение воды ржавчиной, что смывается с внутренних стенок водопровода.
Поделиться новостью