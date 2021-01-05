Во Львовской области полиция сообщила о подозрении группе лиц за хищение крупной суммы бюджетных средств. Так бывшие чиновники ОГА присвоили себе 3 миллиона в украинской валюте.

Схему придумал руководитель управления ОГА

В состав группы входили 6 человек. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

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Схему, как разбогатеть на бюджетных средствах, придумал экс-руководитель управления ЛОГА и заместитель директора одного из обществ. К воплощению идеи привлекли еще 3 сотрудников облгосадминистрации и руководителя фирмы.

Деньги разворовали при сооружении семейных амбулаторий

Именно это предприятие работало над сооружением детской турбазы и 2 амбулаторий семейной медицины в селах. Общая смета работ составила больше 25 миллионов гривен.

Чтобы разворовать часть денег, предприятие вносило в официальные документы ложные данные. Средства, которые таким незаконным способом "сэкономили", распределили между собой.

Четырем фигурантам дела сообщили о подозрении

4 фигурантам дела сообщили о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Сейчас продолжается досудебное расследование.