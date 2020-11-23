Во Львове 22 ноября правоохранители задержали пьяного мужчину с ружьем. Хулиган целился из оружия в женщину, которая остановилась на светофоре.

Инцидент произошел около 15:30 на проспекте Красной Калины. Правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Что делал пьяный мужчина

Обеспокоенная львовянка позвонила в полицию около 15:40.

Женщина рассказала, что, когда она остановилась в своей машине на светофоре, неизвестный мужчина, который сидел на пассажирском сиденье соседнего автомобиля Hyundai, направил на нее ружье.

После этого автомобиль хулигана поехал дальше.

Полицейские вскоре нашли авто, которое описала женщина, на улице Владимира Великого.

Хулиганами оказались 32-летние львовяне.

Медики установили, что мужчина, который направил ружье на водителя был в состоянии алкогольного опьянения.

Авто Hyundai и предмет, который был похож на гладкоствольное ружье, изъяли.

Правоохранители направили оружие на экспертизу.

Что грозит хулигану

Следователи открыли уголовное дело за хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.

Пассажир Hyundai направил на водителя ружье / Фото полиции Львовщины