Целился из ружья в женщину: во Львове задержали пьяного хулигана – фото
Во Львове 22 ноября правоохранители задержали пьяного мужчину с ружьем. Хулиган целился из оружия в женщину, которая остановилась на светофоре.
Инцидент произошел около 15:30 на проспекте Красной Калины. Правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Что делал пьяный мужчина
- Обеспокоенная львовянка позвонила в полицию около 15:40.
- Женщина рассказала, что, когда она остановилась в своей машине на светофоре, неизвестный мужчина, который сидел на пассажирском сиденье соседнего автомобиля Hyundai, направил на нее ружье.
- После этого автомобиль хулигана поехал дальше.
- Полицейские вскоре нашли авто, которое описала женщина, на улице Владимира Великого.
- Хулиганами оказались 32-летние львовяне.
- Медики установили, что мужчина, который направил ружье на водителя был в состоянии алкогольного опьянения.
- Авто Hyundai и предмет, который был похож на гладкоствольное ружье, изъяли.
- Правоохранители направили оружие на экспертизу.
Что грозит хулигану
Следователи открыли уголовное дело за хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.
Пассажир Hyundai направил на водителя ружье / Фото полиции Львовщины
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