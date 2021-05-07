На территории исправительной колонии №48 расположены более 100 объектов недвижимости. Площадь участка составляет 10,7 гектара.
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Львовскую исправительную колонию выставили на аукцион
Исправительная колония №48 расположена на улице Хуторивка во Львове. В рамках "большой приватизации тюрем" ее выставили на аукцион.
Большая приватизация тюрем продолжается. Еще один недействующий объект пенитенциарной системы выставлен на аукцион – Львовская исправительная колония №48,
– отметил глава Минюста Денис Малюська.
На продажу выставили около 100 объектов недвижимости. Площадь участка колонии составляет 10,7 гектара. Стартовая цена лота – более 132,5 миллиона гривен.
Продажа колонии будет происходить через платформу "Prozorro.Продажи". Аукцион проведут 3 июня. Детали можно просмотреть по ссылке.