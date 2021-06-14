Отель "Львов" расположен на проспекте Черновола, недалеко от Оперного театра. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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В гостинице "Львов" искали взрывчатку

Примерно в 1:35 правоохранителям позвонил неизвестный и сообщил, что в отеле "Львов" заложили бомбу.

На место выехали полицейские, взрывотехники, следователи и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Гостей и работников гостиницы не эвакуировали.

Правоохранители обыскали помещение и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных предметов не нашли.

Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника, который предоставил фейковое сообщение о заминировании.

Обратите внимание! Украинское правительство усилило ответственность за фейковые минирования. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.

Коротко о последних фейковых заминированиях в Украине