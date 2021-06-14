В центре Львова посреди ночи в гостинице искали взрывчатку

Неизвестный 14 июня сообщил о заминировании гостиницы "Львов". Правоохранители обыскали помещение, однако никаких взрывоопасных предметов не нашли.

Отель "Львов" расположен на проспекте Черновола, недалеко от Оперного театра. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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В гостинице "Львов" искали взрывчатку

Примерно в 1:35 правоохранителям позвонил неизвестный и сообщил, что в отеле "Львов" заложили бомбу.

На место выехали полицейские, взрывотехники, следователи и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Гостей и работников гостиницы не эвакуировали.

Правоохранители обыскали помещение и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных предметов не нашли.

Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника, который предоставил фейковое сообщение о заминировании.

Коротко о последних фейковых заминированиях в Украине

В Киеве 9 июня перекрыли движение на мосту "Метро". Прохожий сообщил правоохранителям, что на пешеходной зоне переправы нашли подозрительный предмет. На месте работали взрывотехники и полиция.

Из-за сообщения о заминировании в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве 8 июня обыскали рейс из Тбилиси. Всех пассажиров воздушного судна эвакуировали.

Правоохранители 7 июня задержали мужчину, который угрожал взрывом торгового центра в Запорожье. Злоумышленник требовал миллион долларов и вертолет.

В одно из отделений полиции Харькова 4 июня пришло сообщение о заминировании 14 медучреждений города. Оттуда сразу эвакуировали всех, кто там находился. Взрывчатки нигде не нашли.

Во Львове 27 мая сообщили о заминировании ТРЦ Forum Lviv. Из торгового центра эвакуировали примерно 3,5 тысячи посетителей и работников.