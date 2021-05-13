Находка не стала неожиданностью для археологов. Высокая стена есть на старых картах, поэтому специалисты знали о ее возможном местоположении.

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В центре Львова археологи раскопали часть Высокой стены

Во время реконструкции площади Колиивщины, в центре Львова, обнаружили фрагмент средневековой Высокой стены. Сейчас там продолжаются археологические работы. Высота оборонительного сооружения, которое здесь нашли, составляет 1,2 метра. Поверх стены пролегают инженерные коммуникации.

Руководитель исследований Николай Шницар рассказал, что находка была вполне прогнозируема. Археологи видели на старых картах стену на улице Братьев Рогатинцев, граничащую с площадью Колиивщины. Однако ее раскрытие помогло ученым установить точную локализацию и выяснить, как хорошо она сохранилась.



Археологи нашли часть Высокой стены / Фото спасительной археологической службы

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Какую функцию выполнял Высокая стена

Высокая стена была первой линией обороны средневекового Львова. На ней размещались оборонные башни. С середины XV века их закрепили за ремесленными цехами, которые должны были поддерживать башни в состоянии боевой готовности и защищать их во время нападения врагов.

В конце XVIII века Высокую стену вместе с другими оборонительными укреплениями города начали разбирать. До наших дней из бывшей могучей линии обороны Львова видимыми частично сохранились башня шорников на улице Леси Украинки и башня токарей на улице Арсенальной. Остатки же самой Высокой стены можно увидеть позади королевского арсенала и на проспекте Свободы.

Интересно! Археологи не раз наталкиваются на остатки Высокой стены. Ранее ученые спасительной археологической службы изучали его фрагменты на улицах Русской, Леси Украинки, Подвальной и на площади Мицкевича.



Над стеной пролегают коммуникации / Фото спасительной археологической службы



Археологи не раз наталкиваются на Высокую стену / Фото спасительной археологической службы



Остатки стены можно увидеть на проспекте Свободы / Фото спасительной археологической службы