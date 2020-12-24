В центре Львова, на площади Ивана Франко, 23 декабря прохожие заметили голого мужчину на балконе. Львовянин занимался мастурбацией прямо на глазах у людей.

Напротив балкона, где мастурбировал мужчина, расположена остановка общественного транспорта. Поэтому такое "интересное" действо наблюдали и дети, и пенсионеры. Об этом сообщил "Форпост".

Интересно Пьяным попал в ДТП: во Львове осудили механика, укравшего внедорожник клиента – фото

Как мужчина мастурбировал на балконе в центре Львова

В одном из домов на площади Ивана Франко около 13:30 прохожие заметили мужчину, который мастурбировал на балконе.

Он стоял на балконе квартиры на третьем этаже полностью голый. На прохожих мужчина совсем не обращал внимания. Однако, когда эксгибиционист увидел, что его снимают на видео, то убежал в квартиру. В соцсетях сообщили, что в этой квартире проживает человек с психологическими проблемами, но до сих пор неизвестно, кто именно устроил львовянам этот "спектакль".

Интересно, что напротив квартиры, на балконе которой происходило такое "интересное" действо, расположена остановка общественного транспорта. Поэтому львовяне возмутились, потому что мужчину, который мастурбировал, могли увидеть дети.

Сегодня все, кто ждал трамвай на Сихов, наблюдали это зрелище напротив трамвайной остановки, где курсирует трамвай №8. Видели и дети, и старшие женщины,

– рассказала возмущенная львовянка.

Смотрите видео, как мужчина мастурбировал на балконе в центре Львова (видео 18+):