В центре Львова горело кафе: фото, видео с места происшествия
В центре Львова 15 ноября произошел пожар в ресторане "Греко". К счастью, спасателям удалось ликвидировать возгорание.
О пожаре спасателям сообщили в 14:34. Об этом пишет местный сайт "032.ua".
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В ресторане заметили сильное задымление под крышей. Позже выяснилось, что горели 2 барные стойки.
На месте пожара работали 3 подразделения пожарно-спасательных подразделений и оперитивно-координационный центр. Из-за задымления с верхних этажей дома вывели на воздух 2 людей.
Пожар локализовали в 14:55 и полностью ликвидировали в 15:02.
Пожар в ресторане "Греко": смотрите фото "032.ua".
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