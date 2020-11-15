В центре Львова 15 ноября произошел пожар в ресторане "Греко". К счастью, спасателям удалось ликвидировать возгорание.

О пожаре спасателям сообщили в 14:34. Об этом пишет местный сайт "032.ua".

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В ресторане заметили сильное задымление под крышей. Позже выяснилось, что горели 2 барные стойки.

На месте пожара работали 3 подразделения пожарно-спасательных подразделений и оперитивно-координационный центр. Из-за задымления с верхних этажей дома вывели на воздух 2 людей.

Пожар локализовали в 14:55 и полностью ликвидировали в 15:02.

Пожар в ресторане "Греко": смотрите фото "032.ua".