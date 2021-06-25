Гейзер образовался на дороге в самом центре города. Водителям пришлось осторожно его объезжать.
Кстати Львов поплыл после непогоды: ливень повалил деревья, авто в воде – фото, видео
В сети опубликовали видео, как мощный поток воды бьет из-под земли. Причины инцидента пока неизвестны. Вероятно, из-за непогоды во Львове прорвало трубу.
Смотрите видео, как во Львове вырвался гейзер:
Что известно о непогоде
- Синоптики прогнозировали, что после жары Запад охватят грозы и непогода. Однако стихия захватила город довольно внезапно.
- Из-за грома и шквала ветра коммунальщикам пришлось отключить ток всего электротранспорта в городе. Движение транспорта было парализовано, тянулись длинные пробки.
- Мощный ветер вырывал деревья в городе. Например, на улице Соломии Крушельницкой и Чукарина.
- Из-за обильного ливня автомобилям пришлось "плыть" по затопленным улицам.
Непогода во Львове, смотрите видео: