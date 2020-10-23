Во Львове 22 октября пьяные ребята шумели во дворе одного из домов в центре города. Когда на место вызова приехали полицейские, житель дома почему-то начал стрелять из пистолета в небо.

Правоохранители составили на пьяных парней протоколы из-за распития алкоголя. А вот на "горячего" львовянина открыли уголовное производство. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Почему львовянин начал стрелять из пистолета

Полицейские около 10 часов вечера получили сообщение о том, что компания ребят шумит и распивает алкоголь во дворе одного из домов на проспекте Свободы.

За несколько минут правоохранители приехали на место вызова.

Правонарушителями оказались трое 20-летних львовян.

Во время того, как полицейские устанавливали личные данные ребят, у 51-летнего жителя дома и компании возник конфликт.

Мужчина достал пистолет и начал стрелять, чтобы напугать правонарушителей.



Мужчина не имел разрешения на оружие / Фото полиции Львовщины

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Что грозит мужчине за стрельбу в центре Львова

У львовянина изъяли оружие и отвезли в участок. Разрешения на пистолет он не имел. Оружие правоохранители направили на экспертизу.

На "горячего" мужчину правоохранители открыли уголовное производство за незаконное обращение с оружием. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.

На ребят, которые распивали спиртное в публичном месте, патрульные составили протоколы об административных правонарушениях.