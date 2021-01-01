В ночь на 1 января в центре Львова мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета Форт-17Р. Это произошло на проспекте Шевченко.

Нарушителя задержали полицейские, которые находились неподалеку. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

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Как произошел инцидент

По данным правоохранителей, нарушитель – 37-летний житель другой области. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно себя вел.

В половине второго часа ночи патрульные, выходя из ночного магазина на проспекте Шевченко, услышали звуки, похожие на выстрел. Они увидели человека с предметом похожим на пистолет Форт-17Р в руках. Мужчина вел себя агрессивно и был в состоянии алкогольного опьянения,

– отметили в сообщении.

Что нашли правоохранители

Также отметили, что нарушителя задержали и вызвали следственно-оперативную группу Галицкого отдела полиции. У мужчины обнаружили:

пистолет Форт-17Р;

2 магазина с патронами.

В отделения полиции участковый составил на него протокол по сто семьдесят четвёртой статье Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700 – 2 550 гривен) с конфискацией оружия. Оружие мужчины изъяли до решения суда.

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