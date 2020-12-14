На площади Рынок 13 декабря 38-летний мужчина вонзил нож в грудь несовершеннолетнему. Медики забрали 17-летнего львовянина в больницу.

Инцидент произошел около 3:00. К медикам позвонили друзья пострадавшего. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Как мужчина ударил парня в грудь

В полицию позвонили медики скорой. Врачи рассказали, что они получили вызов, потому что на площади Рынок случилось ножевое ранение.

Патрульные немедленно прибыли на место вызова. Там они увидели парня с ножевым ранением в области груди.

Правоохранители оказали пострадавшему домедицинскую помощь. Медики скорой забрали 17-летнего парня в больницу.

Друзья парня рассказали патрульным, что неизвестный мужчина ударил его ножом на соседней площади.

Они также предоставили описание нападавшего, и правоохранители пошли его искать.



В центре Львова мужчина ударил ножом в грудь 17-летнего парня / Фото патрульной полиции Львовщины

Как задержали злоумышленника

Правоохранители передали ориентировку на радиоэфир, а сами отправились в направлении площади Ивана Подковы. Там патрульные увидели очень похожего по описанию человека.

Одежда и руки 38-летнего львовянина были в крови. На место происшествия вызвали следователей. Злоумышленника отвезли в участок для установления обстоятельств.



Вероятного нападающего задержали на площади Ивана Подковы / Фото патрульной полиции Львовщины