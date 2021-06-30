В центре Львова образовалась огромная пропасть: движение транспорта ограничили – фото

В центре Львова произошло разрушение 200-летнего канализационного коллектора. В результате на улице Винниченко образовалась 10-метровая пропасть.

Улицу Винниченко перекрыли на участке от улицы Лысенко до Кривоноса. Сейчас там проводят ремонтные работы.

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На улице Винниченко образовалась пропасть

На пересечении улиц Кривоноса и Винниченко 23 июня случилось разрушение канализационного колодца и канализационного коллектора.

Коллектор пролегает на глубине 9,5 метра, поэтому к его ремонту пришлось привлечь подрядную организацию, которая имеет спецтехнику для такого ремонта.

На внеплановом заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 25 июня водоканалу поручили разработать проектно-сметную документацию на проведение аварийных работ.

К выполнению ремонта привлекут ООО "Онур конструкцион интернешнл". Стоимость работ будет известна после разработки проекта.

Сейчас на улице Винниченко продолжаются работы по стабилизации ситуации с коллектором и отводом сточной воды.

Работы по ликвидации провала планируют завершить через 2 недели.

Провал на улице Винниченко / Фото "Львовводоканал", "Твой город" и ЛГС

Под 4 метрами асфальта не было основания

По словам заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Ирины Маруняк, серьезный провал и по залом случился на коллекторе большого диаметра – 1,5 на 1 метр.

Фактически, он сложился и не работает, поэтому есть угроза, что вода может не сходить с улицы Кривоноса и может быть подтопление на улице Винниченко,

– отметила чиновница.

Маруняк рассказала, что ориентировочно 4 метра асфальта не имели основания, ведь почву под ними вымыло. Поэтому возникла опасность, ведь по улице ездит транспорт. Кроме этого, было важно, чтобы во время ливня не прогрессировало вымывание почвы, которое сейчас там есть.

"Поэтому сейчас компания "Онур" снимает верхний слой асфальта. Далее они расчистят тот коллектор, который сломился, чтобы можно было максимально пустить воду, чтобы стекала. А уже тогда подрядчик будет определять алгоритм действий", – добавила чиновница.

После этого работу коллектора будут восстанавливать и строить определенную его часть. По словам Маруняк, этот коллектор на самом деле был очень старый.

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