Во Львове 24 декабря торжественно открыли авторскую интерактивную рождественскую шопку. Ее разметили, как и каждый год, у входа в Ратушу. Однако на шопку можно не только смотреть – у каждого желающего есть возможность зайти внутрь и сделать фото.

К открытию вертепа на площади Рынок присоединилась общественная деятельница, жена мэра Львова Екатерина Кот-Садовая и автор самого вертепа Антон Лубий. Также для присутствующих выступила группа KYRBASY. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как открывали рождественскую шопку на площади Рынок

Сценка рождественской шопки, которую установили на площади Рынок состоит из 5 двухметровых фигур, вырезанных из тополя, которые разрисовывали дети из Львова.

К торжественному открытию вертепа перед входом в Ратушу присоединилась жена мэра Екатерина Кот-Садовая.

Почти тысячу лет назад святой Франциск придумал сделать такую ​​инсталляцию для людей, чтобы они почувствовали, увидели, как рождается Иисус Христос. Открытие вертепа, вертеп, дождь – это подталкивает нас к тому, чтобы мы немного стишились в нашей бурной, быстрой жизни и пережили тихую радость и любовь Божью,

– сказала Екатерина Кот-Садовая.

Львовский рождественский вертеп интерактивный – все желающие в течение рождественского периода смогут зайти внутрь, рассмотреть или сделать фото.

Смотрите фото с открытия рождественской шопки на площади Рынок / Фото Львовского горсовета



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Львовскую рождественскую шопку создали еще 7 лет назад

Автор вертепа Антон Лубий рассказал, что создал ее еще 7 лет назад.

Я сегодня впервые присутствовал при открытии вертепа, хотя создал его еще 7 лет назад. Начал его создавать как мастер-класс у главной елки: тогда за 13 дней было создано 5 библейских фигур. Все люди могли это видеть,

– рассказал Лубий.

Автор отметил, что через год после создания вертепа ему предложили поставить эти фигуры на площади Рынок. Тогда Лубий доделал домик и остальных персонажей. Трех царей он вырезал вместе с детьми под Ратушей.

Как отметил Лубий, этот рождественская вертеп "получился очень теплым, светлым и интерактивным". Автор надеется, что он создаст рождественское чудо для львовян, для гостей города.

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