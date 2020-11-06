Во Львове установят традиционный зимний каток на площади Рынок. Он начнет работать с 20 ноября.

Каток будет работать 4 месяца. Его планируют убрать с площади Рынок 10 марта. Соответствующее решение 6 ноября принял Исполнительный комитет Львова, сообщает 24 канал.

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Каток будет работать с соблюдением противоэпидемических норм

Сезонный каток обустроит ООО "Научно-производственная фирма "Открытые компьютерные системы". Эта компания уже несколько лет подряд устанавливает ледовый каток на площади Рынок. Фирма зарегистрирована во Львове и занимается организацией отдыха и развлечений.

Сейчас компания должна заключить договор на уборку территории. Также фирма организует оказание неотложной медпомощи возле катка.

Работники катка будут находиться только в защитных масках и перчатках, которые будут менять каждые 2 часа. Сотрудников с признаками ОРЗ будут направлять на самоизоляцию.

Организаторы также должны разместить станции дезинфекции рук в доступных для пользователей местах.