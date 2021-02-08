В центре Львова утром 7 февраля патрульные увидели авто BMW 328, которое на большой скорости влетело в бордюр, а затем и в припаркованные автомобили. Пьяный иностранец, который управлял этой машиной, пытался скрыться с места ДТП.

Инцидент произошел около 5 часов на перекрестке улиц Лысенко и Короленко. Патрульные составили на водителя 2 протокола и постановление. К теме На трассе Киев – Чоп водитель Toyota сбил пешехода и он улетел в грузовик: фото Как пьяный мужчина разбил 4 машины Около 5:00 полицейские, патрулируя на улице Лысенко, заметили, как с улицы Просвиты на большой скорости выехала машина BMW 328 и врезалась в бордюр.

Это не остановило водителя и он поехал дальше. На перекрестке улиц Лысенко и Короленко он влетел в припаркованный автомобиль Audi A6.

По инерции автомобиль Audi ударил Volkswagen Caddy, а тот, в свою очередь, ударил Toyota Corolla.

Далее цепная реакция распространилась и на автомобиль Audi 100, который стоял за Toyota.

Виновник ДТП попытался скрыться с места аварии, однако патрульные заблокировали его автомобиль.

За рулем BMW 328 находился 32-летний иностранец.

У него обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Проверка на устройстве Drager показала значительное превышение допустимой нормы алкоголя в крови – 1,19 промилле.

Инцидент произошел около 5:00 / Фото патрульной полиции Львовщины На иностранца составили несколько протоколов Патрульные составили на иностранца 2 протокола: за управление транспортным средством в состоянии опьянения;

за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП. Также на мужчину вынесли постановление за управление транспортным средством без необходимых документов, ведь у него не было обязательного страхового полиса. Полицейские установили всех владельцев разбитых машин. Интересно! В общем, 7 февраля патрульные составили 13 протоколов на нетрезвых водителей.

Мужчина на большой скорости влетел в авто / Фото патрульной полиции Львовщины

Пьяный иностранец разбил 4 машины / Фото патрульной полиции Львовщины

На нарушителя составили 2 протокола и постановление / Фото патрульной полиции Львовщины

Патрульные установили владельцев разбитых автомобилей / Фото патрульной полиции Львовщины