В центре Львова пьяный иностранец разбил 4 машины и пытался скрыться от полиции: фото
В центре Львова утром 7 февраля патрульные увидели авто BMW 328, которое на большой скорости влетело в бордюр, а затем и в припаркованные автомобили. Пьяный иностранец, который управлял этой машиной, пытался скрыться с места ДТП.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Инцидент произошел около 5 часов на перекрестке улиц Лысенко и Короленко. Патрульные составили на водителя 2 протокола и постановление.
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Как пьяный мужчина разбил 4 машины
- Около 5:00 полицейские, патрулируя на улице Лысенко, заметили, как с улицы Просвиты на большой скорости выехала машина BMW 328 и врезалась в бордюр.
- Это не остановило водителя и он поехал дальше. На перекрестке улиц Лысенко и Короленко он влетел в припаркованный автомобиль Audi A6.
- По инерции автомобиль Audi ударил Volkswagen Caddy, а тот, в свою очередь, ударил Toyota Corolla.
- Далее цепная реакция распространилась и на автомобиль Audi 100, который стоял за Toyota.
- Виновник ДТП попытался скрыться с места аварии, однако патрульные заблокировали его автомобиль.
- За рулем BMW 328 находился 32-летний иностранец.
- У него обнаружили признаки алкогольного опьянения.
- Проверка на устройстве Drager показала значительное превышение допустимой нормы алкоголя в крови – 1,19 промилле.
Инцидент произошел около 5:00 / Фото патрульной полиции Львовщины
На иностранца составили несколько протоколов
Патрульные составили на иностранца 2 протокола:
- за управление транспортным средством в состоянии опьянения;
- за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП.
Также на мужчину вынесли постановление за управление транспортным средством без необходимых документов, ведь у него не было обязательного страхового полиса. Полицейские установили всех владельцев разбитых машин.
Мужчина на большой скорости влетел в авто / Фото патрульной полиции Львовщины
Пьяный иностранец разбил 4 машины / Фото патрульной полиции Львовщины
На нарушителя составили 2 протокола и постановление / Фото патрульной полиции Львовщины
Патрульные установили владельцев разбитых автомобилей / Фото патрульной полиции Львовщины
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