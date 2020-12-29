В центре Львова патрульные заметили автомобиль BMW, который мчался по встречной полосе возле Оперного театра. За рулем автомобиля находился очень пьяный водитель. Алкотест показал значительное превышение алкоголя в его крови – 2,05 промилле.

Допустимая норма алкоголя в крови водителя составляет 0,2 промилле. Патрульные проверили львовского "шумахера" на состояние опьянения, и устройство Drager показал превышение нормы в 10 раз. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Как мужчина мчался по встречной полосе возле Оперного театра

Около 2:00 патрульные, выезжая с улицы Коперника на проспект Свободы, увидели автомобиль BMW, который ехал по встречной полосе.

Водитель проигнорировал требования дорожных знаков, которые указывали на дорогу с односторонним движением и на то, что въезд запрещен.

Полицейские решили догнать и остановить нарушителя. К преследованию BMW присоединился экипаж полиции охраны.

На улице Кулиша правоохранители остановили 26-летнего водителя. Мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения.

Поэтому патрульные провели алкотест на устройстве Drager. Он подтвердил нетрезвость водителя.

Результат алкотеста составлял 2,05 промилле, что больше чем в 10 раз превышает допустимую норму в 0,2 промилле.

Смотрите видео, как пьяный водитель мчался по встречной полосе в центре Львова:

Что грозит пьяному "шумахеру"

Патрульные вынесли на водителя постановление за нарушение требований дорожных знаков и составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

За такие нарушения мужчине грозит штраф от 255 до 10 200 гривен и лишение водительских прав на год.

Обратите внимание! Никогда не садитесь за руль в состоянии опьянения. Алкоголь очень негативно влияет на координацию движений и притупляет чувство опасности. "Пьяное" вождение может нанести вред вам и другим людям, даже унести жизни.