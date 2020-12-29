В центре Львова пьяный водитель мчался по встречной полосе: эпическое видео
В центре Львова патрульные заметили автомобиль BMW, который мчался по встречной полосе возле Оперного театра. За рулем автомобиля находился очень пьяный водитель. Алкотест показал значительное превышение алкоголя в его крови – 2,05 промилле.
Допустимая норма алкоголя в крови водителя составляет 0,2 промилле. Патрульные проверили львовского "шумахера" на состояние опьянения, и устройство Drager показал превышение нормы в 10 раз. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
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Как мужчина мчался по встречной полосе возле Оперного театра
- Около 2:00 патрульные, выезжая с улицы Коперника на проспект Свободы, увидели автомобиль BMW, который ехал по встречной полосе.
- Водитель проигнорировал требования дорожных знаков, которые указывали на дорогу с односторонним движением и на то, что въезд запрещен.
- Полицейские решили догнать и остановить нарушителя. К преследованию BMW присоединился экипаж полиции охраны.
- На улице Кулиша правоохранители остановили 26-летнего водителя. Мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения.
- Поэтому патрульные провели алкотест на устройстве Drager. Он подтвердил нетрезвость водителя.
- Результат алкотеста составлял 2,05 промилле, что больше чем в 10 раз превышает допустимую норму в 0,2 промилле.
Смотрите видео, как пьяный водитель мчался по встречной полосе в центре Львова:
Что грозит пьяному "шумахеру"
Патрульные вынесли на водителя постановление за нарушение требований дорожных знаков и составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
За такие нарушения мужчине грозит штраф от 255 до 10 200 гривен и лишение водительских прав на год.
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