В центе Львова пьяный водитель внедорожника снес ограждение и скрылся: фото и видео
В центре Львова пьяный водитель снес парапет / Патрульная полиция Львовщины
Утром 7 марта пьяный водитель внедорожника Volkswagen Tuareg снес парапет в центре Львова. Мужчина пытался скрыться с места ДТП, но его задержали патрульные.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
ДТП произошло на площади Галицкой. Патрульные составили на водителя 2 протокола.
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Пьяный водитель снес парапет и скрылся
- Утром 7 марта патрульные услышали сильный удар на площади Галицкой.
- Звук мог означать, что там произошло ДТП.
- Патрульный заметил машину, которая въехала в пешеходную зону.
- Правоохранители остановили нарушителя.
- На внедорожнике Volkswagen Tuareg патрульные обнаружили повреждения.
- Видео с камер Центра безопасности города подтвердило, что именно этот автомобиль сбил ограждение и поехал дальше.
- У 29-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.
- Однако мужчина отказался от проверки.
- На нарушителя составили 2 протокола: за "управление транспортным средством в состоянии опьянения" и за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП".
Смотрите видео, как пьяный водитель снес парапет:
Водитель внедорожника снес в центре Львова парапет / Фото патрульной полиции Львовщины
Патрульные задержали пьяного водителя / Фото патрульной полиции Львовщины
На нарушителя составили 2 протокола / Фото патрульной полиции Львовщины
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