Утром 7 марта пьяный водитель внедорожника Volkswagen Tuareg снес парапет в центре Львова. Мужчина пытался скрыться с места ДТП, но его задержали патрульные.

ДТП произошло на площади Галицкой. Патрульные составили на водителя 2 протокола. К теме На Львовщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции: ему грозит большой штраф – фото Пьяный водитель снес парапет и скрылся Утром 7 марта патрульные услышали сильный удар на площади Галицкой.

Звук мог означать, что там произошло ДТП.

Патрульный заметил машину, которая въехала в пешеходную зону.

Правоохранители остановили нарушителя.

На внедорожнике Volkswagen Tuareg патрульные обнаружили повреждения.

Видео с камер Центра безопасности города подтвердило, что именно этот автомобиль сбил ограждение и поехал дальше.

У 29-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Однако мужчина отказался от проверки.

На нарушителя составили 2 протокола: за "управление транспортным средством в состоянии опьянения" и за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП". Интересно! Львовские патрульные 7 марта составили 13 протоколов на водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Смотрите видео, как пьяный водитель снес парапет:

Водитель внедорожника снес в центре Львова парапет / Фото патрульной полиции Львовщины

Патрульные задержали пьяного водителя / Фото патрульной полиции Львовщины

На нарушителя составили 2 протокола / Фото патрульной полиции Львовщины