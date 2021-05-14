Уборную установят в рамках пилотного проекта. Она будет полностью инклюзивной, а оплата будет осуществляться наличными или банковской картой.

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Во Львове решат проблему с общественными туалетами

Исполком Львовского горсовета 14 мая решил установить на проспекте Свободы первую модульную уборную. Ее обустроят, чтобы решить проблему с отсутствием общественных туалетов в городе. Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Александр Одинец рассказал, что во Львове хотят реализовать пилотный проект, который позволит внедрить новые стандарты санитарного обслуживания в городе. Также в ЛГС хотят наработать схему содержания таких объектов.

Предложенная модульная уборная является полностью инклюзивной и полностью автоматизированной, не требует обслуживающего персонала. Оплата за пользование может осуществляться разными способами – как наличными, так и безналично,

– добавил чиновник.

По словам Одинца, для установки уборной объявят процедуру закупки. Чиновник отметил, что однозначно она будет украинского производства. Стоимость проекта составит 4 миллиона гривен.



Уборную установят на проспекте Свободы / Фото ЛГС

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В городе есть большая потребность в общественных уборных

Заместитель городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что подземные уборные на проспекте Свободы пока не работают. Однако во Львове есть большая потребность в них. Поэтому модульную уборную планируют установить именно там.

"Когда мы отремонтируем подземные уборные на проспекте Свободы, то модульную можно будет перенести в другое место. Однако подземные уборные не рассчитаны на маломобильных людей и женщин с колясками. А в модульной уборной есть место, где можно даже перепеленать ребенка", – добавила чиновница.

В комментарии ZAXID.NET Одинец отметил, что в центре Львова не работает ни одна общественная уборная.

"В центральной части города есть 5 общественных уборных, но ни одна из них сейчас не функционирует. В свое время эти уборные были предоставлены в пользование частным предпринимателям, которые не обеспечили их надлежащее функционирование. На данный момент они заброшены", – рассказал чиновник.

По словам Одинца, ЛКП "Ратуша сервис" сейчас проводит реконструкцию уборной на площади Рынок, поэтому она тоже временно не работает. Модульные туалеты, которые планируют обустроить во Львове, используют во многих европейских и украинских городах.



Стоимость проекта составляет 4 миллиона гривен / Фото ЛГС

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Реконструкция старых уборных будет стоить дороже

Одинец отметил, что на реконструкцию старых подземных уборных нужны значительные средства. Иногда стоимость ремонта может превышать цену на установку модульной гардеробной.

Кроме того, подземная уборная не обеспечивает инклюзии. Поэтому мы сейчас больше склоняемся к такой системе и будем ее развивать,

– пояснил чиновник.

Он добавил, что во Львове действует решение, согласно которому все общественные заведения и рестораны должны предоставлять возможность пользоваться их туалетами. Однако в центре Львова все же планируют реконструировать и другие общественные туалеты.

Интересно! В Ивано-Франковске в 2015 году установили первый модульный туалет. Он стоил 1 миллион гривен. В 2019 году одноместные модульные уборные установили в Хмельницком и Виннице. Они также стоили около миллиона гривен каждая. По проекту, ориентировочная цена установки трехместной уборной во Львове составит 4 миллиона гривен. Однако окончательную стоимость определят во время тендера на Prozorro.