Во Львове безымянной улице, соединяющей улицы Городоцкую и Тараса Шевченко, присвоят название Защитников Украины. Комиссия культуры, молодежи, спорта и внешних связей решила не выделять имена Героев Украины, а увековечить их всех вместе.

Представители семей погибших украинских защитников обратились в комиссию с рядом предложений. Согласно проекту, улице присвоят название Защитников Украины, чтобы почтить память погибших Героев.

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Во Львове появится улица Защитников Украины

Комиссия культуры, молодежи, спорта и внешних связей поддержала с правками проект постановления "О чествовании памяти Защитников Украины на территории Львовской МТГ".

"С целью чествования памяти павших героев-защитников Украины, присвоить название Защитников Украины безымянной улице, которая соединяет улицу Тараса Шевченко и улицу Городоцкую во Львове", – говорится в постановлении.

По словам председателя комиссии Лейлы Мелесовой-Вальчак, обсудив вопрос с семьями погибших, комиссия решила не выделять имена героев, а увековечить их всех.

В комиссию пришли представители семей погибших со своими предложениями, которые предоставили много интересных предложений, в частности, высадить аллею памяти Защитников Украины или создать парк,

– рассказала чиновник.

Мелесова-Вальчак отметила, что комиссия также предложила ежегодно называть по одной львовской улице именами героев. Поэтому следующие несколько дней будут проходить встречи с семьями погибших и заместителем мэра Львова, где обсудят этот вопрос. По словам чиновника, проект постановления комиссии еще могут откорректировать.

Улица станет местом памяти погибших защитников Украины

Секретарь комиссии Андрей Курочка отметил, что улица должна быть местом памяти, где смогут собираться семьи героев и неравнодушные львовяне.

"Наше мнение совпадает полностью с мнением семей погибших. Если улицу называть именем одного из погибших, то в будущем будет очень трудно отбирать эти фамилии, чьим именем называть следующую улицу. А на самом деле это должно быть место памяти, где смогут собираться семьи героев, все неравнодушные", – отметил секретарь.

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