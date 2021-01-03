Венера, ангелы и голова быка: в центре Львова создают ледяные фигуры – фото
В центре Львова, возле городской елки, второй день скульпторы создают ангелов. Фигуры делают из льда.
В этом году тематика выставки ледяных скульптур – "Возрождение". Об этом сообщили на сайте Укринформ.
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Какие фигуры создают
По словам скульптора Дарьи Алешкиной, каждый художник подошел к теме по-своему. На экспозиции есть ледяное сердце, изображения Венеры, ангелы, голова Быка, "Венецианский лев" и концептуальная работа "Я".
Начали работать 2 января – 3 января завершим. Работы простоят при плюсовой температуре неделю точно, а если будет минусовая температура, то до 2 недели,
– отметила Алешкина.
Ледяные скульптуры / Фото Людмилы Гринюк
Кто работает со скульптурами
Также с помощью ледорубов, болгарок и электропил, работает 6 профессиональных скульпторов – выпускников Академии искусств, в частности:
- Юрий Царенко;
- Денис Шиманский;
- Сергей Жолудь;
- Владимир Семкив;
- Гордей Старук.
Особенности ледяных фигур
Лед для работы привезла "Зимняя вода". Там его производят по супертехнологии, благодаря чему он прозрачный, с ним легко работать и скульптуры дольше сохраняются.
Фигуры в центре Львова / Фото Людмилы Гринюк
Организаторы отметили, что в этом году отказались от больших форм, однако каждая скульптура является символической и особенной. Например, глава Быка является символом 2021 года.
Скульптор вырезает головы Быка / Фото Людмилы Гринюк
Ангелы из льда / Фото Людмилы Гринюк
Когда можно сфотографироваться
Посмотреть на скульптуры и сфотографироваться возле них можно будет уже со второй половины дня 3 января.
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