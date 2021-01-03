В центре Львова, возле городской елки, второй день скульпторы создают ангелов. Фигуры делают из льда.

В этом году тематика выставки ледяных скульптур – "Возрождение". Об этом сообщили на сайте Укринформ.

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Какие фигуры создают

По словам скульптора Дарьи Алешкиной, каждый художник подошел к теме по-своему. На экспозиции есть ледяное сердце, изображения Венеры, ангелы, голова Быка, "Венецианский лев" и концептуальная работа "Я".

Начали работать 2 января – 3 января завершим. Работы простоят при плюсовой температуре неделю точно, а если будет минусовая температура, то до 2 недели,

– отметила Алешкина.



Ледяные скульптуры / Фото Людмилы Гринюк

Кто работает со скульптурами

Также с помощью ледорубов, болгарок и электропил, работает 6 профессиональных скульпторов – выпускников Академии искусств, в частности:

Юрий Царенко;

Денис Шиманский;

Сергей Жолудь;

Владимир Семкив;

Гордей Старук.

Особенности ледяных фигур

Лед для работы привезла "Зимняя вода". Там его производят по супертехнологии, благодаря чему он прозрачный, с ним легко работать и скульптуры дольше сохраняются.



Фигуры в центре Львова / Фото Людмилы Гринюк

Организаторы отметили, что в этом году отказались от больших форм, однако каждая скульптура является символической и особенной. Например, глава Быка является символом 2021 года.



Скульптор вырезает головы Быка / Фото Людмилы Гринюк



Ангелы из льда / Фото Людмилы Гринюк

Когда можно сфотографироваться

Посмотреть на скульптуры и сфотографироваться возле них можно будет уже со второй половины дня 3 января.