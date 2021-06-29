В центре Львова на тротуаре мыли машины из шланга: видео

Возле отеля "Львов" 28 июня посреди тротуара мыли машину из шланга. Очевидцы происшествия сообщили, что в центре города открыли новую ручную автомойку.

Видео, которое обнародовали в сети, возмутило многих львовян. Они считают, что такая автомойка не может располагаться в таком людном месте.

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В центре Львова посреди дороги мыли авто

На проспекте Черновола, возле гостиницы "Львов" 28 июня мыли из шланга авто. Ручную автомойку открыли просто между тротуаром и дорогой. Автомобиль мешал движению пешеходов, которых здесь немало.

На проспекте Черновола, возле гостиницы "Львов", открыли собственную ручную автомойку. Тариф за мытье этого автомобиля должна установить Государственная экологическая инспекция,

– говорится в подписи к ролику.

На видео, которое обнародовали в сети, видно, как мужчина моет авто на тротуаре в центре Львова. Вода разбрызгивалась вокруг, поэтому пешеходам было достаточно трудно пройти мимо и не намокнуть.

Львовяне достаточно негативно восприняли это событие. Почти за 2 часа ролик собрал более 500 дизлайков. По информации "Варта 1", ручная автомойка была продвижением компании, которая так демонтировала свои услуги.

Смотрите видео, как в центре Львова мыли авто посреди дороги: