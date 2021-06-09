Патрульные довольно быстро разыскали виновника ДТП. На него составили 3 админпротокола.

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Водитель внедорожника влетел в маршрутку

Примерно в 19:00 на площади Князя Ярослава Осмомысла 39-летний водитель маршрутки почувствовал удар в правую сторону автобуса.

Мужчина сразу остановился и увидел автомобиль Nissan X-Trail.

Водитель внедорожника подбежал к нему и попросил не вызывать полицию.

Однако мужчина ему отказал.

Водитель автобуса вернулся, чтобы выпустить пассажиров и вызвать патрульных.

В то время виновник аварии скрылся.

Патрульные, приехавшие на место происшествия, оформили материалы сыскного ДТП.

В результате аварии у автобуса деформировались средние двери и разбилось стекло.



Водитель внедорожник въехал в автобус / Фото Патрульной полиции

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Патрульные разыскали мужчину

Полицейские установили номерные знаки автомобиля виновника ДТП. Вскоре патрульные его нашли. 59-летний водитель находился у себя на даче.

У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Однако мужчина уверял, что употребил спиртное из-за стресса после ДТП. Проверка в медучреждении показала результат 1,42 промилле.

Патрульные оформили на водителя 3 протокола за:

"нарушение ПДД, повлекшее ДТП";

"оставление места дорожно-транспортного происшествия";

"употребление алкоголя водителем после ДТП с его участием до проведения проверки на состояние опьянения".



После аварии мужчина употреблял алкоголь / Фото Патрульной полиции



Виновник ДТП сбежал к себе на дачу / Фото Патрульной полиции

Патрульные составили на мужчину 3 протокола / Фото Патрульной полиции