Патрульные довольно быстро разыскали виновника ДТП. На него составили 3 админпротокола.

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Водитель внедорожника влетел в маршрутку

  • Примерно в 19:00 на площади Князя Ярослава Осмомысла 39-летний водитель маршрутки почувствовал удар в правую сторону автобуса.
  • Мужчина сразу остановился и увидел автомобиль Nissan X-Trail.
  • Водитель внедорожника подбежал к нему и попросил не вызывать полицию.
  • Однако мужчина ему отказал.
  • Водитель автобуса вернулся, чтобы выпустить пассажиров и вызвать патрульных.
  • В то время виновник аварии скрылся.
  • Патрульные, приехавшие на место происшествия, оформили материалы сыскного ДТП.
  • В результате аварии у автобуса деформировались средние двери и разбилось стекло.

У центрі Львова водій позашляховика розтрощив маршрутку і втік на дачу: фото
Водитель внедорожник въехал в автобус / Фото Патрульной полиции

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Патрульные разыскали мужчину

Полицейские установили номерные знаки автомобиля виновника ДТП. Вскоре патрульные его нашли. 59-летний водитель находился у себя на даче.

У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Однако мужчина уверял, что употребил спиртное из-за стресса после ДТП. Проверка в медучреждении показала результат 1,42 промилле.

Патрульные оформили на водителя 3 протокола за:

  • "нарушение ПДД, повлекшее ДТП";
  • "оставление места дорожно-транспортного происшествия";
  • "употребление алкоголя водителем после ДТП с его участием до проведения проверки на состояние опьянения".

У центрі Львова водій позашляховика розтрощив маршрутку і втік на дачу: фото
После аварии мужчина употреблял алкоголь / Фото Патрульной полиции

У центрі Львова водій позашляховика розтрощив маршрутку і втік на дачу: фото
Виновник ДТП сбежал к себе на дачу / Фото Патрульной полицииУ центрі Львова водій позашляховика розтрощив маршрутку і втік на дачу: фото
Патрульные составили на мужчину 3 протокола / Фото Патрульной полиции