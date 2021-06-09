В центре Львова водитель внедорожника разбил маршрутку и сбежал на дачу: фото

Во Львове водитель внедорожника Nissan X-Trail 8 июня въехал в автобус с пассажирами. После ДТП он сбежал к себе на дачу. В крови мужчины обнаружили 1,42 промилле алкоголя.
Патрульные довольно быстро разыскали виновника ДТП. На него составили 3 админпротокола.
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Водитель внедорожника влетел в маршрутку
- Примерно в 19:00 на площади Князя Ярослава Осмомысла 39-летний водитель маршрутки почувствовал удар в правую сторону автобуса.
- Мужчина сразу остановился и увидел автомобиль Nissan X-Trail.
- Водитель внедорожника подбежал к нему и попросил не вызывать полицию.
- Однако мужчина ему отказал.
- Водитель автобуса вернулся, чтобы выпустить пассажиров и вызвать патрульных.
- В то время виновник аварии скрылся.
- Патрульные, приехавшие на место происшествия, оформили материалы сыскного ДТП.
- В результате аварии у автобуса деформировались средние двери и разбилось стекло.
Водитель внедорожник въехал в автобус / Фото Патрульной полиции
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Патрульные разыскали мужчину
Полицейские установили номерные знаки автомобиля виновника ДТП. Вскоре патрульные его нашли. 59-летний водитель находился у себя на даче.
У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Однако мужчина уверял, что употребил спиртное из-за стресса после ДТП. Проверка в медучреждении показала результат 1,42 промилле.
Патрульные оформили на водителя 3 протокола за:
- "нарушение ПДД, повлекшее ДТП";
- "оставление места дорожно-транспортного происшествия";
- "употребление алкоголя водителем после ДТП с его участием до проведения проверки на состояние опьянения".
После аварии мужчина употреблял алкоголь / Фото Патрульной полиции
Виновник ДТП сбежал к себе на дачу / Фото Патрульной полиции
Патрульные составили на мужчину 3 протокола / Фото Патрульной полиции