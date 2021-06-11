Инцидент произошел на улице Лычаковской. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

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В центре Львова загорелся трамвай

  • В сеть попало видео, на котором видно, что на улице Лычаковской, недалеко от площади Мытной, загорелся трамвай.
  • Из его окон выбивался густой серый дым.
  • Пассажиров в салоне не было, поэтому, вероятно, в результате инцидента никто не пострадал.
  • Трамвай прекратил свое движение, а за ним образовалась большая пробка.
  • Официально возгорание пока никак не прокомментировали, поэтому пока неизвестно, ликвидировал ли его уже кто-то.

Смотрите видео, как во Львове загорелся трамвай:

Коротко о последних пожарах в общественном транспорте

  • В Червонограде 1 июня посреди дороги загорелся автобус Karosa. Он ехал за работниками одного из местных предприятий. В результате пожара авто сгорело дотла.
  • Возле Львовского цирка 4 июня случилось задымление трамвая. В сети появилось видео с места происшествия. В результате инцидента также образовались пробки.
  • В Белгород-Днестровском утром 7 июня на причале лимана вспыхнул пожар на прогулочном катере. В результате возгорания пострадал мужчина.
  • В Шевченковском районе Днепра 9 июня загорелась маршрутка – пламя охватило весь ее салон. В этот момент она стояла на конечной остановке.