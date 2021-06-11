В центре Львова во время движения загорелся трамвай: видео

В центре Львова утром 11 июня загорелся трамвай. К счастью, все пассажиры из салона эвакуировались, поэтому в результате возгорания никто не пострадал.
Инцидент произошел на улице Лычаковской. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.
Интересно Все могло завершиться трагически: во Львове в подъезде дома вспыхнула газовая труба – фото
В центре Львова загорелся трамвай
- В сеть попало видео, на котором видно, что на улице Лычаковской, недалеко от площади Мытной, загорелся трамвай.
- Из его окон выбивался густой серый дым.
- Пассажиров в салоне не было, поэтому, вероятно, в результате инцидента никто не пострадал.
- Трамвай прекратил свое движение, а за ним образовалась большая пробка.
- Официально возгорание пока никак не прокомментировали, поэтому пока неизвестно, ликвидировал ли его уже кто-то.
Смотрите видео, как во Львове загорелся трамвай:
Коротко о последних пожарах в общественном транспорте
- В Червонограде 1 июня посреди дороги загорелся автобус Karosa. Он ехал за работниками одного из местных предприятий. В результате пожара авто сгорело дотла.
- Возле Львовского цирка 4 июня случилось задымление трамвая. В сети появилось видео с места происшествия. В результате инцидента также образовались пробки.
- В Белгород-Днестровском утром 7 июня на причале лимана вспыхнул пожар на прогулочном катере. В результате возгорания пострадал мужчина.
- В Шевченковском районе Днепра 9 июня загорелась маршрутка – пламя охватило весь ее салон. В этот момент она стояла на конечной остановке.