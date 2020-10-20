В центре Львова 17 октября полицейские задержали вооруженного иностранца. Мужчину остановили случайно – его друг был похож на грабителя, которого разыскивали правоохранители.

У мужчины нашли пистолет Макарова и патроны. Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины.

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Правоохранители остановили вооруженного иностранца случайно

Полицейские около обеда остановили 2 мужчин на площади Петрушевича во Львове.

Накануне в спорткомплексе на улице Богдана Хмельницкого ограбили посетителя. Один из мужчин подпадал под описание преступника.

Во время осмотра правоохранители нашли у 29-летнего иностранца пистолет Макарова и патроны к нему.

Полицейские изъяли и направили оружие на экспертизу.

Обратите внимание! В полиции не сообщили гражданства задержанного. Однако по информации ZAXID.NET, иностранец – гражданин Азербайджана.



Полицейские нашли у иностранца пистолет Макарова / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители сообщили иностранцу о подозрении в незаконном обращении с оружием. Мужчине грозит от 3 до 7 лет за решеткой. Злоумышленника задержали и вскоре суд изберет ему меру пресечения.