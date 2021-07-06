В полиции подтвердили информацию об убийстве. Однако правоохранители пока не разглашают никаких дополнительных обстоятельств преступления.

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В центре Стрыя расстреляли 41-летнего мужчину

  • В центре Стрыя ночью 5 июля убили 41-летнего местного жителя Ивана Гарбича.
  • Злоумышленник совершил 2 выстрела из огнестрельного оружия мужчине в спину.
  • Убийство произошло около полуночи посреди улицы 1 ноября, неподалеку от полицейского участка.
  • Убийца стрелял в Гарбича практически вплотную.
  • Вероятно, мужчину застрелили из дробовика.
  • Стрыйские правоохранители разыскивают убийцу.
  • В городе продолжается спецоперация. Полицейские пока не поняли мотива преступления.