В центре Стрыя расстреляли мужчину: полиция ищет убийцу

Ночью 5 июля в центре Стрыя убили 41-летнего мужчину. Убийца дважды выстрелил ему в спину. Правоохранители пытаются найти злоумышленника.

В полиции подтвердили информацию об убийстве. Однако правоохранители пока не разглашают никаких дополнительных обстоятельств преступления.

К теме Поспорили об оккупированном Крыме: в Польше задержали украинца, подозреваемого в убийстве

В центре Стрыя расстреляли 41-летнего мужчину

В центре Стрыя ночью 5 июля убили 41-летнего местного жителя Ивана Гарбича.

Злоумышленник совершил 2 выстрела из огнестрельного оружия мужчине в спину.

Убийство произошло около полуночи посреди улицы 1 ноября, неподалеку от полицейского участка.

Убийца стрелял в Гарбича практически вплотную.

Вероятно, мужчину застрелили из дробовика.

Стрыйские правоохранители разыскивают убийцу.

В городе продолжается спецоперация. Полицейские пока не поняли мотива преступления.

Иван Гарбич не был женат и не имел детей. Ранее погибший занимался мелкой торговлей.