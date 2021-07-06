В центре Стрыя расстреляли мужчину: полиция ищет убийцу
6 июля 2021 , 14:25Читати новину українською
Источник:ZAXID.NET
Ночью 5 июля в центре Стрыя убили 41-летнего мужчину. Убийца дважды выстрелил ему в спину. Правоохранители пытаются найти злоумышленника.
В полиции подтвердили информацию об убийстве. Однако правоохранители пока не разглашают никаких дополнительных обстоятельств преступления.
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В центре Стрыя расстреляли 41-летнего мужчину
- В центре Стрыя ночью 5 июля убили 41-летнего местного жителя Ивана Гарбича.
- Злоумышленник совершил 2 выстрела из огнестрельного оружия мужчине в спину.
- Убийство произошло около полуночи посреди улицы 1 ноября, неподалеку от полицейского участка.
- Убийца стрелял в Гарбича практически вплотную.
- Вероятно, мужчину застрелили из дробовика.
- Стрыйские правоохранители разыскивают убийцу.
- В городе продолжается спецоперация. Полицейские пока не поняли мотива преступления.