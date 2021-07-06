В центре Стрыя расстреляли мужчину: полиция ищет убийцу

6 июля 2021 , 14:25
Читати новину українською

Источник:

ZAXID.NET

Ночью 5 июля в центре Стрыя убили 41-летнего мужчину. Убийца дважды выстрелил ему в спину. Правоохранители пытаются найти злоумышленника.

В полиции подтвердили информацию об убийстве. Однако правоохранители пока не разглашают никаких дополнительных обстоятельств преступления.

К теме Поспорили об оккупированном Крыме: в Польше задержали украинца, подозреваемого в убийстве

В центре Стрыя расстреляли 41-летнего мужчину

  • В центре Стрыя ночью 5 июля убили 41-летнего местного жителя Ивана Гарбича.
  • Злоумышленник совершил 2 выстрела из огнестрельного оружия мужчине в спину.
  • Убийство произошло около полуночи посреди улицы 1 ноября, неподалеку от полицейского участка.
  • Убийца стрелял в Гарбича практически вплотную.
  • Вероятно, мужчину застрелили из дробовика.
  • Стрыйские правоохранители разыскивают убийцу.
  • В городе продолжается спецоперация. Полицейские пока не поняли мотива преступления.
Заметьте! Иван Гарбич не был женат и не имел детей. Ранее погибший занимался мелкой торговлей.
Автор: Ольга Котів