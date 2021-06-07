По центру Львова носили обнаженную девушку в гробу: новые детали перформанса – фото

Во Львове 6 июня состоялся странный перформанс: несколько парней пронесли по центру города гроб, в котором сидела обнаженная девушка. Горожан изрядно удивило это зрелище. Однако оказалось, что акцию провели не только ради развлечения, но и в поддержку галереи "Гангрена".

Деятели искусства решили привлечь внимание общественности к закрытию художественного пространства. Акцию устроили днем, поэтому за действом наблюдали множество львовян и туристов.

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Во Львове в гробу носили обнаженную девушку

В самом сердце Львова – на площади Рынок и улице Армянской – устроили странную акцию. Несколько молодых парней носили по центру города гроб, в котором сидела обнаженная девушка.

Видео перформанса быстро разлетелось по сети. Горожане не совсем поняли причины этого перформанса. На ролике видно, что девушка с яркими волосами сидела топлес в гробу. Она держала в руках пластиковый стаканчик и улыбалась. Инцидент произошел днем воскресенья, когда на улицах города было много прохожих и туристов.

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Перформанс вызвал волну возмущения в сети

Пользователей соцсетей изрядно взволновал странный перформанс. Некоторые львовяне были возмущены этой акцией и видели в ней хулиганство. Однако многие выступили в поддержку художников.

"Борьба за права превращается в цирк";

"Это новая реклама похоронного бюро?";

"Дураков хватает везде";

"Культурная столица";

"Это не искусство, а мука для психики".

Одна девушка узнала в участнице перформанса, которая сидела в гробу, свою одноклассницу.

Она всегда была экстраординарной, много перформансов ярких можно вспомнить. Кроме этого, у нее талант к рисованию. Рамки этого мира слишком тесны для Нади,

– говорится в комментарии львовянки.

Вероятно, картины девушки можно было увидеть в "Гангрене".

Смотрите фото картин львовской художницы / Фото nadyushkashlushka

Перформанс устроили в поддержку галереи

Действо устроили художники львовской галереи "Гангрена". Она располагается рядом с Армянским кафедральным собором. Представители церкви якобы осудили экспрессивную и причудливую галерею. Поэтому это художественное пространство вскоре закроют.

Художники видят в этом беззаконие, поэтому решили таким странным образом привлечь внимание общественности. Сооснователь "Гангрены" Олег Гердий пояснил в комментарии Galnet концепцию этой акции.

Жизнь и свобода. Победа над границами и смертью. И просто развлечение и самореклама. И, как записано в концепции галереи, испытание пределов здравого смысла и терпеливости общественности,

– отметил Гердий.

По его словам, галерея закрывается из-за карантина и поднятия стоимости аренды. Гердий отметил, что местные священники пожаловались владельцам помещения на гроб, который он купил на свой день рождения и поставил в "Гангрене". Он был одной из фишек галереи. В гробу мог полежать каждый желающий.

Этот перформанс не спас художественное пространство от закрытия. 7 июня там состоится последняя выставка. Гердий анонсировал и другие провокационные художественные мероприятия по этому случаю.

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