Сотрудники Галицкой таможни нашли в микроавтобусе незадекларированные вещи от известных брендов. Среди контрабанды, которую перевозил мужчина, были одежда и аксессуары от Chanel, Dior, Louis Vuitton и других марок.

Мужчина указал в декларации, что перевозит личные вещи. Однако при осмотре таможенники нашли 72 вещи от всемирно известных брендов. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Как у мужчины нашли элитную контрабанду

35-летний житель Ивано-Франковщины прибыл на своем микроавтобусе из Польши на пункт пропуска Шегини – Медика.

Для въезда в Украину он выбрал "красный коридор".

Мужчина указал в декларации, что перевозит личные вещи.

Однако, когда таможенники осмотрели его машину, то нашли одежду, сумки и обувь известных марок.

Всего мужчина перевозил без декларирования 72 вещи.

Одежда и аксессуары от Chanel, Dior, Louis Vuitton и других марок спрятали в пакетах, которые были прикрыты личными вещами водителя.

В объяснении мужчина отметил, что о содержимом пакетов он не знал. Люди, которые их дали, заверили его, что это дешевые вещи.

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Все незадекларированные вещи изъяли

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил. За недекларирование товара мужчине грозит штраф в размере стоимости вещей и их конфискация. Таможенники изъяли весь товар.

Сотрудники направили вещи на экспертизу, чтобы точно определить их стоимость. Дело направят в суд.