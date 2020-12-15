Chanel, Dior и Louis Vuitton: таможенники нашли элитную контрабанду – фото
Сотрудники Галицкой таможни нашли в микроавтобусе незадекларированные вещи от известных брендов. Среди контрабанды, которую перевозил мужчина, были одежда и аксессуары от Chanel, Dior, Louis Vuitton и других марок.
Мужчина указал в декларации, что перевозит личные вещи. Однако при осмотре таможенники нашли 72 вещи от всемирно известных брендов. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.
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Как у мужчины нашли элитную контрабанду
- 35-летний житель Ивано-Франковщины прибыл на своем микроавтобусе из Польши на пункт пропуска Шегини – Медика.
- Для въезда в Украину он выбрал "красный коридор".
- Мужчина указал в декларации, что перевозит личные вещи.
- Однако, когда таможенники осмотрели его машину, то нашли одежду, сумки и обувь известных марок.
- Всего мужчина перевозил без декларирования 72 вещи.
- Одежда и аксессуары от Chanel, Dior, Louis Vuitton и других марок спрятали в пакетах, которые были прикрыты личными вещами водителя.
- В объяснении мужчина отметил, что о содержимом пакетов он не знал. Люди, которые их дали, заверили его, что это дешевые вещи.
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Все незадекларированные вещи изъяли
Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил. За недекларирование товара мужчине грозит штраф в размере стоимости вещей и их конфискация. Таможенники изъяли весь товар.
Сотрудники направили вещи на экспертизу, чтобы точно определить их стоимость. Дело направят в суд.
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