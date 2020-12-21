Из-за ремонта электросетей 22 декабря в части Львова выключат свет: перечень адресов 14:59 - Читати новину українською В Лычаковском, Франковском и Сыховском районах Львова 22 декабря выключат свет / 24 канал Во Львове продолжается ремонт электросетей города. Поэтому 22 декабря в некоторых домах Лычаковского, Франковского и Сыховского районов временно выключат свет. Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго". Интересно Во Львове открыли для проезда часть отремонтированной улицы Богдана Хмельницкого Где выключат свет в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00 улица Лысенко – дом № 57;

улица Лесная – дом № 4А. Где выключат свет в Сыховском районе с 10:00 до 16:00 улица Белоцерковская – дома № 3, 6;

улица Выгин – дома № 20, 22, 26;

улица Орлиная – дома № 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8;

улица Радость – дома № 4, 8А, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 21а;

улица Радость боковая – дома № 1А, 3, 8, 9, 11, 15, 17. Где выключат свет во Франковском районе с 9:00 до 17:00 улица Остроградских – дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12. Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях света во Львове можно найти на сайте " Львовоблэнерго".

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