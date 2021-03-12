В Чехии трагически погибли 2 украинских заробитчан: их тела нашли в холодильнике
Тела украинцев нашли в холодильнике для фруктов / FrostTime
Двое жителей Турки уехали на заработки в Чехию. 9 марта их тела нашли в холодильной камере для хранения фруктов.
Источник:ZAXID.NET
30-летний Юрий Рабка и 31-летний Михаил Шуптар периодически ездили на заработки в Чехию. Оба были женаты и имели детей.
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Вероятно, мужчины задохнулись газом
- Тела работников нашли 9 марта во промышленном холодильнике на предприятии, куда они поехали работать.
- По предварительной информации, мужчины задохнулись газом, которым наполняют такие холодильники, для лучшего хранения фруктов.
- Пока неизвестно в каком городе и на каком именно предприятии произошла эта трагедия.
- Председатель Турковского городского общества Ярослав Паращич рассказал, что мужчины периодически ездили на заработки в Чехию.
- Последний раз они находились там около 2 месяцев.
- Оба были женаты. В результате трагедии без родителей остались маленькие дети.
- Вскоре тела погибших отправят домой.
- Обстоятельства происшествия расследует чешская полиция.
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