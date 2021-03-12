Двое жителей Турки уехали на заработки в Чехию. 9 марта их тела нашли в холодильной камере для хранения фруктов.

30-летний Юрий Рабка и 31-летний Михаил Шуптар периодически ездили на заработки в Чехию. Оба были женаты и имели детей. Читайте также Провалилазь сквозь стекло: в Чехии погибла украинская заробитчанка Вероятно, мужчины задохнулись газом Тела работников нашли 9 марта во промышленном холодильнике на предприятии, куда они поехали работать.

По предварительной информации, мужчины задохнулись газом, которым наполняют такие холодильники, для лучшего хранения фруктов.

Пока неизвестно в каком городе и на каком именно предприятии произошла эта трагедия.

Председатель Турковского городского общества Ярослав Паращич рассказал, что мужчины периодически ездили на заработки в Чехию.

Последний раз они находились там около 2 месяцев.

Оба были женаты. В результате трагедии без родителей остались маленькие дети.

Вскоре тела погибших отправят домой.

Обстоятельства происшествия расследует чешская полиция. Обратите внимание! Достаточно часто в промышленных холодильных камерах для хранения фруктов создают контролируемую анаэробную среду. Войти в такой холодильник означает подвергнуть себя смертельной опасности.