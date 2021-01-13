Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 13 января некоторые улицы Галицкого, Сиховского, Железнодорожного и Шевченковского районов временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улице Железнодорожной, Городоцкой, Гашека, Липинского и Князя Романа. Водоснабжение планируют восстановить к 20:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".

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Где не будет воды в Железнодорожном районе

улица Железнодорожная – все дома – с 10:00 до 20:00;

улица Городецкая, дом № 181 – с 10:00 до 13:00.

Где не будет воды в Сыховском районе с 10:00 до 14: 00

Улица Гашека – дом № 8.

Где не будет воды в Шевченковском районе с 11:00 до 14:00

улица Граничная – все дома;

улица Кошица – все дома;

улица Масарика – все дома;

улица Окуневского – все дома;

улица Сосюры – все дома;

улица Черемхова – все дома;

улица Петровского – все дома;

улица Пожарных – все дома;

проспект Черновола – дома № 67в, 67б, 69а;

улица Липинского – дома № 3, 5.

Где не будет воды в Галицком районе с 11:00 до 13:00

площадь Галицкая – все дома;

улица Князя Романа – все дома;

улица Нижанковского – все дома.

После завершения ремонтных работ будут проводить промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное загрязнение воды ржавчиной, смываемой с внутренних стенок водопровода.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключений воды в Львове можно узнать на сайте " Львовводоканала".