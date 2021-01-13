Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 13 января
В 4 районах Львова 13 января выключат воду / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 13 января некоторые улицы Галицкого, Сиховского, Железнодорожного и Шевченковского районов временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улице Железнодорожной, Городоцкой, Гашека, Липинского и Князя Романа. Водоснабжение планируют восстановить к 20:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
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Где не будет воды в Железнодорожном районе
- улица Железнодорожная – все дома – с 10:00 до 20:00;
- улица Городецкая, дом № 181 – с 10:00 до 13:00.
Где не будет воды в Сыховском районе с 10:00 до 14: 00
- Улица Гашека – дом № 8.
Где не будет воды в Шевченковском районе с 11:00 до 14:00
- улица Граничная – все дома;
- улица Кошица – все дома;
- улица Масарика – все дома;
- улица Окуневского – все дома;
- улица Сосюры – все дома;
- улица Черемхова – все дома;
- улица Петровского – все дома;
- улица Пожарных – все дома;
- проспект Черновола – дома № 67в, 67б, 69а;
- улица Липинского – дома № 3, 5.
Где не будет воды в Галицком районе с 11:00 до 13:00
- площадь Галицкая – все дома;
- улица Князя Романа – все дома;
- улица Нижанковского – все дома.
После завершения ремонтных работ будут проводить промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное загрязнение воды ржавчиной, смываемой с внутренних стенок водопровода.
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