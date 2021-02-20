У Дрогобичі Львівської області на вулиці Стрийській, 103 пролунав вибух. Імовірно, вибухнула граната. У мережі повідомляють про накриті тіла біля під'їзду. Трагедія сталася увечері 20 лютого.

Відомо, що загинули щонайменше 2 молодих людей. Ще одна потерпіла потрапила до лікарні. Докладніше про вибух у Дрогобичі Інцидент трапився приблизно о 20:00. Після того, як мешканці будинку почули вибух, біля входу до під'їзду виявили тіла 2 молодих чоловіків. Загиблим – приблизно 37 років (народилися в 1983-му). Також постраждала ще одна жінка. Її госпіталізували до міської лікарні. Відомо, що вони підірвалися на вибуховому пристрої. Журналісти та мешканці будинку припускають, що це граната. Щоправда, невідомим залишається те, чи вибуховий пристрій хтось кинув у чоловіків, чи його мали з собою потерпілі. На місці події працюють слідчі. Вони з'ясовують причини трагедії. Наразі правоохоронці ніяк не коментують трагедію. Подробиці пообіцяли надати згодом.