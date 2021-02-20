Через вибух гранати біля під'їзду загинули молоді люди в Дрогобичі на Львівщині
Вибух пролунав біля під'їзду в Дрогобичі на Львівщині: місце вкрито трупами – фото / Фейсбук Володимира Сенишина
У Дрогобичі Львівської області на вулиці Стрийській, 103 пролунав вибух. Імовірно, вибухнула граната. У мережі повідомляють про накриті тіла біля під'їзду. Трагедія сталася увечері 20 лютого.
Источник:Сайт міста Дрогобич
Відомо, що загинули щонайменше 2 молодих людей. Ще одна потерпіла потрапила до лікарні.
Докладніше про вибух у Дрогобичі
- Інцидент трапився приблизно о 20:00.
- Після того, як мешканці будинку почули вибух, біля входу до під'їзду виявили тіла 2 молодих чоловіків. Загиблим – приблизно 37 років (народилися в 1983-му).
- Також постраждала ще одна жінка. Її госпіталізували до міської лікарні.
- Відомо, що вони підірвалися на вибуховому пристрої. Журналісти та мешканці будинку припускають, що це граната.
- Щоправда, невідомим залишається те, чи вибуховий пристрій хтось кинув у чоловіків, чи його мали з собою потерпілі.
- На місці події працюють слідчі. Вони з'ясовують причини трагедії.
- Наразі правоохоронці ніяк не коментують трагедію. Подробиці пообіцяли надати згодом.
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