В Новояворовске, что на Львовщине, 7-летняя девочка отравилась соком, который приобрела в местном магазине. В санэпидемстанции были поражены "сюрпризом", который мать ребенка нашла внутри пакета.

Девочка отравилась апельсиновым соком фирмы Sandora. В компании заверили, что отклонений в технологическом процессе при производстве этой партии сока не было – она была технологически-стерильной.

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Как девочка отравилась соком из магазина

Девочка приобрела сок в местном магазине. Странный вкус напитка ребенок почувствовал сразу, ведь тот был очень горький. Девочка допила сок и подошла к маме, чтобы она помогла вытащить "сюрприз", который болтался внутри пакета.

Выпила она тот сок и принесла, говорит: "Мама, там наверняка какой-то сюрприз есть". Она подумала, что наверняка такой, как в палочках сюрприз,

- рассказала женщина.

Однако когда мать разрезала упаковку, то ужаснулась – внутри лежал непонятный большой сгусток. Он походил на плесень или грибок. Напуганная женщина сразу промыла девочке желудок.

"Первое, что я сделала – вызвала ребенку рвоту. Ребенок немного температурил. Утром обнаружили у нас высокий ацетон. Мы обошлись более-менее легким отравлением, но если бы я быстро не отреагировала, то не знаю, чем бы это закончилось", – рассказала мама девочки.



Мама девочки сразу промыла ей желудок / Фото "Суспильне Львов"

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На следующий день девочку госпитализировали. В больнице она провела 4 дня. Медики не обнаружили у ребенка признаков пищевой токсикоинфекции.

Были функциональные расстройства кишечного тракта, которые в общем не отобразились на организме ребенка,

- отметил заведующий детского отделения Новояворовской больницы Николай Середа.

Что рассказали в местном магазине и санэпидемстанции

В местном магазине, где девочка купила сок, рассказали, что всю продукцию компании сняли с продажи до выяснения обстоятельств. Владелица магазина уверяет, что товар на полке попал сразу бракованным.

"Срок хороший был. Мы сразу торговому (представителю – 24 канал) сказали о ситуации. Мы взяли несколько пачек такого же сока Sandora, разрезали его и не нашли там ничего", – рассказала женщина.



В магазине проверили продукцию фирмы, которая есть в наличии / Фото " Суспильне Львов"

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Мать девочки решила обратиться в санэпидемстанцию, чтобы узнать, что именно попало в организм ее ребенка. В лаборатории эксперты были поражены тем, что увидели в пакете. Однако исследовать "сюрприз" в санэпидемстанции могут только после указания Госпотребслужбы.

Врач по организации лабораторного контроля Яворовской санэпидемстанции Степан Стецько отметил, что не мог поверить собственным глазам, когда увидел непонятный сверток.

То ли были черви, то ли примеси, которые потом сделали что-то свое. Даже если грибок, то такая консистенция в соке не должна быть. У меня практика 38 лет в гигиене питания, но я такого не видел. Могло именно вырасти, была бактерия, потому что не было на предприятии контроля пастеризации, такое тоже может быть,

– рассказал медик.

Мать ребенка уже написала заявление в Госпотребслужбу. Там пообещали быстро провести анализы и выяснить, что именно было в пачке апельсинового сока.



Мама девочки обратилась в Госпотребслужбу / Фото "Суспильне Львов"

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Как отреагировали в компании Sandora

Компания Sandora провела собственное расследование. Представители фирмы уверяют, что отклонений при производстве этой партии сока не было.

"По результатам микробиологических исследований партия является промышленно-стерильной. Повреждение целостности упаковки и проникновения воздуха, вероятнее всего, привели к развитию плесневых грибов, что могло произойти в результате нарушения правил обращения с готовой продукцией при транспортировке или при хранении", – рассказали представители Sandora.

Мама девочки отметила, что не планирует обращаться к правоохранителям. Она лишь хочет знать, что выпила девочка. Женщина заявила, что лишь в случае токсичности и опасности того вещества она обратится в прокуратуру.



В Sandora заявили, что партия была промышленно-стерильной / Фото "Суспильне Львов"



Мама ребенка пока не планирует обращаться к правоохранителям / Фото "Суспильне Львов"



Женщина хочет установить, что именно было в пачке / Фото "Суспильне Львов"