В Червонограде произошел ужасный пожар: мужчина сгорел заживо
На Львовщине в Червонограде 27 октября произошел пожар в пятиэтажке. 63-летний мужчина сгорел заживо в собственной квартире.
Пожар произошел на улице Шевченко около 11 вечера. Загорелась квартира на 2 этаже. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как тушили пожар
- Сообщение о пожаре поступило чрезвычайникам около 23:04.
- Не теряя ни минуты, спасатели выехали на место вызова. Там они увидели, что из окон квартиры на 2 этаже выбивается густой и черный дым.
- Пожарные начали тушить огонь. Из-за сильного задымления чрезвычайники работали в средствах защиты органов дыхания.
- Пожар ликвидировали всего за 4 минуты.
Кто пострадал от пожара
На месте пожарища спасатели нашли тело владельца квартиры – 63-летнего мужчины. Пожар уничтожил вещи хозяина и саму квартиру.
К ликвидации огня присоединились 7 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.
Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.
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