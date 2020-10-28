На Львовщине в Червонограде 27 октября произошел пожар в пятиэтажке. 63-летний мужчина сгорел заживо в собственной квартире.

Пожар произошел на улице Шевченко около 11 вечера. Загорелась квартира на 2 этаже. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как тушили пожар

Сообщение о пожаре поступило чрезвычайникам около 23:04.

Не теряя ни минуты, спасатели выехали на место вызова. Там они увидели, что из окон квартиры на 2 этаже выбивается густой и черный дым.

Пожарные начали тушить огонь. Из-за сильного задымления чрезвычайники работали в средствах защиты органов дыхания.

Пожар ликвидировали всего за 4 минуты.

Кто пострадал от пожара

На месте пожарища спасатели нашли тело владельца квартиры – 63-летнего мужчины. Пожар уничтожил вещи хозяина и саму квартиру.

К ликвидации огня присоединились 7 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.

Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.