На Львовщине в Червонограде 31 октября случилось крупное ДТП – столкнулись Mercedes Benz E320 и автопоезд. В результате аварии погибли 2 человека. Еще один человек в реанимации.

ДТП произошло около 8: 30 на улице Радеховской. Когда автопоезд сбавлял скорость для поворота, водитель легковушки не справился с управлением и въехал в него. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

25-летний водитель автомобиля Mercedes Benz E320, житель Сокальского района, проезжал по улице Радеховской.

Мужчина не справился с управлением и въехал в заднюю часть автопоезда, который в то время сбавлял скорость для поворота налево.

За рулем автопоезда находился 43-летний житель Николаевского района. По заключению эксперта, у него признаков опьянения не было.

В Червонограде столкнулись легковушка и автопоезд / Фото полиции Львовщины

Кто пострадал в ДТП

В результате аварии водитель легковушки и его 24-летний пассажир, житель Сокальского района, погибли на месте происшествия. Другой пассажир Mercedes Benz E320, 24-летний житель Сокаля, получил телесные повреждения. Его отвезли в реанимационное отделение районной больницы.

В результате аварии погибли 2 человека / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в аварии

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, и проводятся следственные эксперименты и судебные экспертизы.



Одного пассажира легковушки отвезли в реанимацию / Фото полиции Львовщины Эксперты не обнаружили у водителя автопоезда признаков опьянения / Фото полиции Львовщины



Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП / Фото полиции Львовщины