О досадном инциденте рассказала местная волонтер Елена Байцар. Женщина добавила, что знает фамилии детей, однако не уверена, что их родители как-то отреагируют на такой жуткий поступок.

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В Червонограде дети убили лису

Волонтер рассказала, что несколько детей в Червонограде убили лису и гуляли с ее телом по улицам города, пугая прохожих.

Уважаемые родители детей, проживающих в Червонограде на Добрячинском массиве. Развлечения выходного дня ваших чад не входят в перечень нормальных или адекватных. Забить лису, а затем носиться по улицам с ее трупом, ради забавы, пугая других,

– отметила Байцар.

В комментариях волонтер добавила, что знает имена детей, которые совершили эту жестокую "забаву". Некоторым из них даже нет 6 лет. Также по словам Байцар есть свидетель, который видел весь процесс.

"Но сами понимаете, что камер нет, следовательно доказательства нет. И будет однозначно активное сопротивление родителей, что их дети ничего подобного не сделали. Гонять пол судам и что-то доказывать никто не будет", – добавила волонтер.

Волонтеры призвали родителей провести воспитательную беседу

Пользователи сети бурно отреагировали на убийство животного. Многие люди поражены такой жестокостью детей. Однако есть и скептики, которые не верят, что детишки физически могли убить лису. Однако почти все люди убеждены, что детей обязательно следует отвести к врачу, ведь лиса могла быть больной бешенством.

Чем опасно бешенство

Бешенство – это острое опасное вирусное заболевание всех теплокровных животных и человека. Его вызывает нейротропный вирус бешенства (Rabies virus). Болезнь характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. Инфицирование бешенством всегда заканчивается смертью, если своевременно не обратиться к врачу за антирабической вакциной.

Волонтеры, в свою очередь, призывают родителей провести со своими детьми воспитательную беседу.

"Жестокость всегда начинается с более слабого или с животного. Просим провести соответствующие беседы с детьми или обратиться к соответствующим специалистам", – добавила Байцар.

Волонтер отметила, что опубликовала свое сообщение, надеясь, что родители все же обратят внимание и проведут соответствующие мероприятия. Хотя, по ее словам, к сожалению, надежды на это почти нет.



В Червонограде 6-летние дети убили лису / Фото Елены Байцар